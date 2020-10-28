В Совфеде поддержали решение суда о геноциде советского народа

Взгляд
28 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Макрон стал главным врагом защитников ислама

Карикатура на Макрона на передовице иранской газеты Vatan-e-Emrooz («Родина сегодня») с заголовком «Парижский иблис» (дьявол) Vahid Salemi/AP/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон проявил жесткость в вопросе о свободе слова и предложил мягко интегрировать мусульман в гражданское общество. Оба решения обеспечили президенту Франции проклятия миллионов приверженцев ислама по всему миру. Демонстрацию карикатур из Charlie Ebdo в присутственных местах ожидаемо сочли святотатством, а намерение «построить просвещенный ислам» – посягательством на само учение Мухаммеда. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
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Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В Совфеде поддержали решение суда о геноциде советского народа

       28 октября 2020, 12:26
    Фото: tvc.ru
    Текст: Ирина Яровая

    «Напавшие на Россию враги боролись с нами на физиологическом уровне, истребляли нас как народ и не скрывали этого. Пора называть вещи своими именами и закреплять все это решениями судов», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя решение российского суда признать геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

    «Надо было давно и серьезно заняться этой темой с привлечением судебных инстанций. Советский Союз потерял огромное количество человеческих жизней, потому что напавшие на Россию враги боролись с нами на физиологическом и этническом уровне, истребляли нас как народ и не скрывали этого», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    По мнению сенатора, установление факта геноцида не произошло раньше, так как «в 90-е этими вопросами стеснялись заниматься, а до этого СССР дружил со странами Восточной Европы, где тоже хватало своих негодяев». «Сегодня пора отбросить искусственную щепетильность, называть вещи своими именами и закреплять это все решениями судов», – уверен собеседник.

    «В мире немало государств и народов, которые очень тщательно оформляют проявления враждебных им сил. Во всех уголках мира знают о геноциде евреев или армянского народа. Поэтому для России я считаю эту практику однозначно правильной, но несколько запоздалой», – заключил Климов.

    Напомним, во вторник Солецкий районный суд впервые юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами.

    В среду это решение прокомментировал журналист Николай Сванидзе, назвав судебный вердикт «бессмысленным». «Это решение было принято только для изменения информационной повестки в отношениях с немцами. С таким же успехом можно обвинить и современных татар за преступления хана в Батыя XIII веке», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941–1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, которые уничтожили тысячи мирных жителей. Жертв захоронили в траншеях и котлованах, пока удалось эксгумировать около 500 останков.


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