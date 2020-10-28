В Совфеде поддержали решение суда о геноциде советского народа

«Напавшие на Россию враги боролись с нами на физиологическом уровне, истребляли нас как народ и не скрывали этого. Пора называть вещи своими именами и закреплять все это решениями судов», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя решение российского суда признать геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

«Надо было давно и серьезно заняться этой темой с привлечением судебных инстанций. Советский Союз потерял огромное количество человеческих жизней, потому что напавшие на Россию враги боролись с нами на физиологическом и этническом уровне, истребляли нас как народ и не скрывали этого», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По мнению сенатора, установление факта геноцида не произошло раньше, так как «в 90-е этими вопросами стеснялись заниматься, а до этого СССР дружил со странами Восточной Европы, где тоже хватало своих негодяев». «Сегодня пора отбросить искусственную щепетильность, называть вещи своими именами и закреплять это все решениями судов», – уверен собеседник.

«В мире немало государств и народов, которые очень тщательно оформляют проявления враждебных им сил. Во всех уголках мира знают о геноциде евреев или армянского народа. Поэтому для России я считаю эту практику однозначно правильной, но несколько запоздалой», – заключил Климов.

Напомним, во вторник Солецкий районный суд впервые юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами.

В среду это решение прокомментировал журналист Николай Сванидзе, назвав судебный вердикт «бессмысленным». «Это решение было принято только для изменения информационной повестки в отношениях с немцами. С таким же успехом можно обвинить и современных татар за преступления хана в Батыя XIII веке», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941–1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, которые уничтожили тысячи мирных жителей. Жертв захоронили в траншеях и котлованах, пока удалось эксгумировать около 500 останков.