В России значительно вырос спрос на онлайн-нянь

За время пандемии на рынке услуг вырос спрос на репетиторов и тренеров, а также появилось новое направление – онлайн-няни, способные занять ребенка на один-два часа, следует из исследования сервиса «Авито».

Спрос на услуги репетиторов для детей в третьем квартале 2020 года вырос в 2,5 раза и более по сравнению со вторым кварталом и на 20% – в сравнении с аналогичным периодом 2019 год, спрос на услуги тренеров за год вырос на 184%, а за квартал – на 137%, сообщает РБК.

При этом к услугам репетиторов и тренеров добавились онлайн-няни, которые помогут отвлечь ребенка на один-два часа, пока родители заняты. В период карантина спрос на услуги таких специалистов был особенно высоким, говорится в исследовании.

Спрос на услуги нянь в третьем квартале вырос на 88%. При этом услуги автонянь, которые забирают детей из школы или детского садика, в среднем на 30% дороже тех нянь, которые ведут образовательные занятия.

Также за год на 52% вырос спрос на услуги репетиторов по музыке (на 56% – за последний квартал). Самые популярные направления – вокал, уроки фортепиано, игра на гитаре.

В то же время значительно увеличился спрос на услуги для дошкольников. Так, спрос на детские сады с начала года вырос на 50%, в третьем квартале он усилился на 106%. Стоимость места в детсаду с начала года выросла на 268% и сейчас ее медиана – 12 тыс. рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что около 400 российских школ с 1 сентября прошли через карантин в связи с распространением COVID-19 и уже вернулись к работе в обычном режиме. Министр просвещения также сообщил, что на сегодняшний день 0,3% школ закрыты на карантин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.