СК заочно обвинил двух россиян в нападении на посольство в Киеве

Следственный комитет заочно предъявил обвинение еще двум гражданам России, который были участниками нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета к уголовной ответственности привлечены двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу», – сообщается на сайте СК.

Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной»).

Отмечается, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что они участвовали в антироссийской акции, участники которой устроили погром дипмиссии, «забросав фасад здания загранучреждения камнями и другими предметами, разбили окна, повредили систему видеонаблюдения, причинив крупный материальный ущерб и нарушив нормальный режим работы» посольства.

По этому уголовному делу уже привлечены к уголовной ответственности семь граждан Украины, в числе которых Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и другие. Они объявлены в международный розыск.

Агафонов также проходит обвиняемым по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Нападение произошло в марте 2016 года в Киеве, тогда около 500 человек забросали здание посольства России в Украине яйцами и камнями, требуя освобождения украинской летчицы Надежды Савченко и выкрикивая антироссийские лозунги.