Россиян предупредили о коварстве коронавируса

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала о коварстве коронавируса и призвала россиян отказаться от «социального эгоизма» и легкомысленного отношения к пандемии.

«Инфекция на самом деле странная, коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется», – передает «Комсомольская правда» ее слова.

Попович добавила, что недопустимо пренебрегать средствами индивидуальной защиты, одной из самых необходимых мер является ношение масок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принятые жесткие меры против эпидемии коронавирусной инфекции необходимы, поскольку есть риск ухудшения ситуации.

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом. Также Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. Вместе с тем рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории России с 23.00 до 06.00.