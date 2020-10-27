Историк объяснил важность признания российским судом геноцидом истребление нацистами жителей СССР

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27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:24  |  vz.ru
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США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
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Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Почему Армения терпит поражение в Карабахе

Азербайджан празднует победу над Арменией – и основания для этого действительно есть Алексей Куденко/РИА Новости
Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда. Почему армянская армия оказалась слабее и какие ошибки были ею допущены при подготовке к боевым действиям? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...

В США готовятся к фальсификациям и протестам

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий: большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...
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На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Историк объяснил важность признания российским судом геноцидом истребление нацистами жителей СССР

    27 октября 2020, 21:15

    Текст: Андрей Самохин

    В России в последнее время выявлено много неизвестных ранее захоронений жертв преступлений гитлеровцев, одним из которых и стала Жестяная Горка, заявил газете ВЗГЛЯД историк Александр Дюков. Так он прокомментировал вердикт одного из судов Новгородской области, который признал массовую казнь жителей этой деревни геноцидом советского народа.

    «Юридически зафиксировано то, что историкам было понятно давно. Нацистская истребительная политика в отношении граждан СССР подпадает под понятие геноцида – заблаговременно спланированного преступления, которое направлено на уничтожение определенной группы населения. Это не только национальные группы, но и расовые, религиозные. В данном случае, группой выступали народы Советского Союза – и евреи, и русские, и представители многих других национальностей. Данные планы были сформулированы нацистами еще до нападения на Советский Союз», – напомнил руководитель фонда «Историческая память» Александр Дюков.

    «Вне всякого сомнения, по букве закона, согласно международной конвенции ООН – это было преступление-геноцид. Собственно, и в советское время термин «геноцид» использовался – скажем, в документальных книгах о нацистских преступлениях Белоруссии, в следственных документах по делам нацистских пособников, которые велись правоохранительными органами до 60-х годов. Но эта понятная с научной точки зрения трактовка только сейчас зафиксирована юридически. И это очень важно», – подчеркивает Дюков.

    Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, один из районных судов Новгородской области впервые признал факт геноцида советского народа во время нацистской оккупации – массовые казни мирных жителей деревни Жестяная Горка. «Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тыс. советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», – цитирует судью Солецкого суда Марину Малышеву РИА «Новости».

    Суд установил, что массовое уничтожение жителей было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

    Напомним, в прошлом году возле Жестяной Горки нашли свыше 500 останков, в том числе множество останков детей.

    В прошлом году журналисты обратились с запросом в Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

    Потомки казненных признаются, что для них самым важным стал тот факт, что найдено место гибели родственников и теперь есть место, куда они могут поехать и поклониться памяти близких.

    «Признаться, я не знаю, как мне относится к судебному решению о том, что эту расправу объявили актом геноцида, – сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Ирина Чадина. – Для нас важнее сама память прадедушки - крестьянина, убитого карателями на Жестяной Горке. Теперь есть возможность положить цветы, зажечь свечу на могиле. Что касается официального определения того давнего преступления, то наша семья не собирается подавать судебные иски, пытаться кому-то отомстить или получить что-то юридическое из этой истории».

    Историки напоминают, что в последнее время было выявлено много неизвестных ранее захоронений жертв преступлений гитлеровцев, одним из которых и стала Жестяная Горка.

    «Это дело было первым доведено до суда в том районе, где была обнаружена страшная находка. Под Псковом тоже обнаружено неизвестное ранее захоронение мирных жителей, с большим количеством детских останков, и открыто большое общее дело по этим казням, которые проводила там во время оккупации эстонская полиция безопасности», – добавил Дюков.

    «В советское время расследование нацистских преступлений в СССР происходило достаточно активно. Выявлялись преступники, на них создавалась доказательная база. Но многие из преступников так и не понесли наказание в СССР, так как в 1945 году бежали на Запад. Если мы берем в расчет преступления в районе Железной Горки, то там одним из карателей был латыш Янис Цирулис, – рассказал Дюков. – Цирулис служил в Латышском легионе СС. После войны обосновался в ФРГ и возглавлял там латышскую националистическую организацию «Ястребы Даугавы». Напомню, что преступления нацистов не имеют срока давности».


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