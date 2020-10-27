Путин поддержал идею показа отечественных фильмов в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в обязательную школьную программу показ отечественных фильмов и обещал обсудить ее с коллегами.

На заседании Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал президенту, что киностудия «Мосфильм», как унитарное предприятие, обязана перечислять в федеральный бюджет часть чистой прибыли. Он попросил главу государства уменьшить долю таких отчислений за 2020 год, как было сделано в 2019 году, передает РИА «Новости».

Также режиссер рассказал президенту об инициативе Минкультуры показывать в школах национальное классическое кино. Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу. «Не надо никаких лекций, надо просто показывать кино. Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и «Балладу о солдате», и «Обыкновенный фашизм», и десятки других замечательных картин», – отметил Шахназаров, уточнив, что советское кино можно показывать со второго класса.

«По поводу выплаты из прибыли – я переговорю обязательно с правительством, с Минфином. Что касается показа наших отечественных фильмов в школах – хорошая идея очень, очень хорошая идея, тоже с коллегами обязательно это обсудим. Благодарю вас», – отреагировал Путин.

Он также сообщил, что детские школы искусств, прежде всего музыкальные школы, нельзя превращать в кружки при Доме пионеров, поскольку тогда исчезнет питательная среда, из которой возникают художники и музыканты.

Президент отметил, что система школ искусств была создана еще в советские времена и что Россия может ею гордиться. По его словам, если эта огромная сеть исчезнет, «это беда будет».

Министр культуры Ольга Любимова пояснила, что ведомство прорабатывает этот вопрос и понимает его важность. По ее словам, в решении этого вопроса участвуют регионы, однако субъектам тяжело, поскольку музыкальное образование дорогостоящее.

Любимова уточнила, что Минкультуры ведет совместную работу с Минпросвещения, главы ведомств встречались с преподавателями, объясняли, что это сейчас одна из важнейших проблем. Любимова пообещала, что ведомство будет дальше следить за тем, чтобы система образования в детских школах искусств, ее традиции сохранялись.

«Я вас прошу внимательно это посмотреть и мне доложить предложения», – ответил Путин министру культуры.

Кроме того, президент попросил заслуженную артистку России пианистку Екатерину Мечетину «запечатать в конвертик» и прислать в администрацию президента озвученные ею предложения по сохранению школ искусств и проведению творческих испытаний в вузы творческой направленности.

Ранее Путин предложил поддерживать во время пандемии преимущественно те кинотеатры, где демонстрируются российские кинофильмы.