Захарова прокомментировала уход Лаврова на самоизоляцию

Министр иностранных дел Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции, все ранее запланированные встречи и визиты переносятся на более поздний срок, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В связи с контактом с зараженным короновирусом, Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие у министра хорошее», – написала она в своем Facebook.

Захарова также добавила, что в министерстве регулярно сдают тесты на коронавирус и следуют предписаниям.

Ранее сообщалось, что глава ведомства будет находиться на самоизоляции из-за контакта с инфицированными COVID-19 людьми.

Напомним, с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста России Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции. Также инфекцию нашли у музыканта и основателя группы «Би-2» Егора Бортника (Левы) обнаружили коронавирус, болезнь протекает в легкой форме.