СБУ не зафиксировала вмешательства России в местные выборы

Случаи вмешательства России в местные выборы на Украине на сегодняшний день не зафиксированы, заявил представитель Службы безопасности Украины.

«Такого ничего не было пока», – сказал представитель ведомства, передают «Украинские новости».

Тем временем в нацполиции Украины заявили, что информации о вмешательстве в выборы России у них нет. В частности, ведомство не фиксировало сторонних кибератак.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.