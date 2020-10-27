Госдума приняла новый закон о правительстве

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о правительстве России, который заменит собой действующий документ от 1997 года.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции. В первую очередь документом предусмотрен новый порядок формирования кабинета министров, закрепленный в основном законе.

Президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. При этом данные нормы не коснутся министров силового блока и главы МИД – они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, который должен проинформировать главу государства о своем решении не позднее недельного срока, передает ТАСС.

Президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьера.

В случае отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой глава государства должен в течение недели внести в нижнюю палату парламента представление по кандидатуре премьер-министра.

Утвержденный Госдумой премьер будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров.

В случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае глава государства будет вправе распустить Думу.

Такой же порядок будет действовать и в случае отклонения кандидатур вице-премьеров и министров - у президента появится право роспуска Думы, если более 1/3 должностей в кабмине остаются вакантными без учета силового блока.

Другое новшество заключается в том, что глава государства может освободить от должности любого из членов правительства без его роспуска. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный порядок повысит как «ответственность министров перед гражданами», так и «ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения».

Напомним, Владимир Путин также внес в Госдуму проекты, включающие поправки в законы «О безопасности», «Об уполномоченном по правам человека в России», изменения в статьи 1 и 16 федерального закона «О Федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 федерального закона «О внешней разведке».