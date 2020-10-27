Страна Басков объявила о закрытии границ из-за пандемии

Правительство Страны Басков приняло решение изолировать весь регион на севере Испании из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина автономного сообщества.

«Вводятся ограничения на въезд и выезд людей с территории автономного сообщества», – приводит текст публикации ТАСС. Также власти автономии решили запретить собираться группами более шести человек.

Накануне власти испанского автономного сообщества Астурия решили закрыть регион для въезда и выезда в связи со второй волной распространения коронавируса. Ранее о своем закрытии по периметру объявили власти Наварры и Риохи, а также Арагона.

В воскресенье власти Испании объявили о введении в стране режима повышенной готовности и комендантского часа на фоне роста заболеваемости коронавирусом.