В Испании из-за коронавируса решили изолировать еще один регион

Власти еще одного из регионов Испании решили ограничить въезд и выезд из него для сдерживания коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.

С начала пандемии в автономном сообществе Риоха на севере Испании с населением 315 тыс. человек выявили около 10,7 тыс. заболевших, власти сообщества решили также ввести новые ограничения на работу кафе, баров, магазинов, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Также в регионе вводится запрет на сборы больше шести человек, эти меры вступят в силу в пятницу, действие продлится до 7 ноября.

Риоха стала вторым автономным сообществом в стране после Наварры, власти которого решили ввести изоляцию.

Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19.

Напомним, Еврокомиссия впервые с начала пандемии представила единую санитарную карту заболевания коронавирусом в Евросоюзе. Согласно инфографике, 19 стран ЕС находятся в «красной зоне» по заболеванию COVID-19 – в каждом из этих государств за последние две недели выявлены более 150 новых случаев на 100 тыс. населения. Так, в красный цвет выкрашены Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и большая часть стране ЕС в Восточной Европе.