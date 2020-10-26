Испанский регион Астурия изолировался на фоне коронавируса

Власти испанского автономного сообщества Астурия решили ввести режим изоляции, сообщил председатель регионального правительства Адриан Барбон.

«Мы переживаем ситуацию, очень похожую на другие страны Европы. Вторая волна сильная, и мы должны принимать решения», – передает заявление Барбона РИА «Новости».

Уточняется, что въезд и выезд из Астурии будет запрещен в ночь со вторника на среду. Исключения введены только на перемещение в связи с вопросами работы, учебы, медицинскими причинами и посещением родственников, которым необходима помощь, возвращения к постоянному месту жительства.

Астурия стала четвертым испанским автономным сообществом, власти которых ввели ограничение на передвижение в другие регионы – на прошлой неделе о своем закрытии по периметру объявили власти Наварры и Риохи, в понедельник – Арагона.

В субботу в Испании из-за коронавируса ввели особый режим.