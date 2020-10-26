Губерниев объяснил превосходство Нурмагомедова над Ольгой Бузовой в Instagram

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов – самый популярный спортсмен в России, поэтому неудивительно, что по подписчикам в Instagram он обогнал телеведущую Ольгу Бузову, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обогнал бывшую участницу и ведущую реалили-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову по подписчикам в Instagram в России. На данный момент в этой социальной сети его аудитория составляет 24,5 млн человек.

«Это все потому, что на Руси издревле, да и в принципе на Кавказе и во всех других местах земного шара, любили кулачные бои. «Дом-2», конечно, любили не меньше много лет назад. Но Хабиб Нурмагомедов – самый популярный спортсмен в России, и, собственно, такое внимание к нему абсолютно понятно», – говорит Губерниев.

Он поделился, что переживал, когда Ольга Бузова превзошла бойца по количеству подписчиков, но как раз сейчас Нурмагомедов поверг всех своих соперников, в том числе снова одолел и Ольгу Бузову.

«А если серьезно, то смешанные единоборства на сегодняшний день становятся видом спорта номер один, во всяком случае для мужской аудитории. Поэтому, конечно, это все невероятное событие. Я с Хабибом знаком лично, ему очень симпатизирую и огорчен, что он уходит, но я его решение понимаю», – заключил Губерниев.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, заявив, что это его последний бой. Трансляцию поединка на телеканале РН ТВ посмотрели 11 млн человек, что позволило каналу занять первое место в рейтинге телесмотрения в России.