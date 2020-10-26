Губерниев объяснил превосходство Нурмагомедова над Ольгой Бузовой в Instagram

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев

Папа римский встал на сторону геев

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Губерниев объяснил превосходство Нурмагомедова над Ольгой Бузовой в Instagram

       26 октября 2020, 22:00
    Фото: John Locher/AP/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов – самый популярный спортсмен в России, поэтому неудивительно, что по подписчикам в Instagram он обогнал телеведущую Ольгу Бузову, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

    Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обогнал бывшую участницу и ведущую реалили-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову по подписчикам в Instagram в России. На данный момент в этой социальной сети его аудитория составляет 24,5 млн человек.

    «Это все потому, что на Руси издревле, да и в принципе на Кавказе и во всех других местах земного шара, любили кулачные бои. «Дом-2», конечно, любили не меньше много лет назад. Но Хабиб Нурмагомедов – самый популярный спортсмен в России, и, собственно, такое внимание к нему абсолютно понятно», – говорит Губерниев.

    Он поделился, что переживал, когда Ольга Бузова превзошла бойца по количеству подписчиков, но как раз сейчас Нурмагомедов поверг всех своих соперников, в том числе снова одолел и Ольгу Бузову.

    «А если серьезно, то смешанные единоборства на сегодняшний день становятся видом спорта номер один, во всяком случае для мужской аудитории. Поэтому, конечно, это все невероятное событие. Я с Хабибом знаком лично, ему очень симпатизирую и огорчен, что он уходит, но я его решение понимаю», – заключил Губерниев.

    Напомним, 24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, заявив, что это его последний бой. Трансляцию поединка на телеканале РН ТВ посмотрели 11 млн человек, что позволило каналу занять первое место в рейтинге телесмотрения в России.


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