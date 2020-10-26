Нурмагомедов побил рекорд Бузовой в Instagram

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обновил рекорд телеведущей Ольги Бузовой по подписчикам в Instagram в России.

На страницу бойца подписаны 24,4 млн человек, за профилем Бузовой следят 22,1 млн подписчиков, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на прошлой неделе телеведущая похвасталась вхождением в Книгу рекордов России – Бузовой вручили два сертификата за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и за «самую влиятельную девушку, имеющую самое большое количество подписчиков в Instagram».

В июне телевезда вошла в рейтинг самых успешных российских звезд младше 40 лет.

На прошлой неделе Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитив титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После победы он заявил, что это был его последний бой в UFC. Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, скончавшемуся 3 июля от осложнений на фоне заражения коронавирусом.