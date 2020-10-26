Названо опасное последствие заболевания детьми COVID-19 Медведчук раскритиковал решение Зеленского ждать европейскую вакцину Жители Челябинской области получили бесплатные лекарства от коронавируса 26 октября 2020, 15:41 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Челябинской области обеспечили бесплатными лекарствами от коронавируса более 1,7 тыс. пациентов, рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «По состоянию на 26 октября обеспечены бесплатными лекарственными препаратами на амбулаторном этапе 1755 пациентов», – передает РИА «Новости» сообщение замгубернатора. По словам Гехт, правительство России решило выделить субъектам страны 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для граждан, проходящих лечение на амбулаторном этапе. «Сегодня будет большим подспорьем эти федеральные деньги», – подчеркнула она. Гехт отметила, что заболеваемость в Челябинской области растет – ее коэффициент составляет сейчас 1,12. В 27 больницах региона имеется 6 тыс. 179 свободных коек, уточнила чиновница. За минувшие сутки в России выявили 17 тыс. 347 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания.

