Нарышкин отметил важность разведки в производстве пенициллина в СССР

Взгляд
26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
Разделы

Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
Перейти в раздел…

«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 4 комментария

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт объяснил новую инициативу Путина по ДРСМД
    Путин назвал условие отказа России от развертывания ракет 9М729 Погребинский назвал главные итоги выборов на Украине Самым уязвимым местом Лукашенко станет экономика Первый советский стратег Ту-4 был создан на основе американского В-29
    Сотрудника полиции избили у станции метро «Бауманская» в Москве Кремль отреагировал на заявление США по Карабаху Названа причина поножовщины челябинских школьниц Советский мультипликатор раскритиковал новый образ зайца из «Ну, погоди!»
    По факту халатности при реконструкции взлетной полосы в Домодедово завели дело Американские СМИ впечатлило вооружение российской подлодки «Волхов» Британский спецназ взял штурмом танкер в Ла-Манше Актрису Наталью Дрожжину с мужем обвинили в хищении квартир Алексея Баталова

    Главная тема


    Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

    итоги выборов


    Шарий: Радикалов на Украине мало, но они вонючие

    ближний восток


    Сатановский оценил ухудшение отношений между ОАЭ и Турцией

    новые «правила игры»


    Германия призвала США к перезагрузке отношений

    Видео

    оперативная обстановка


    Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

    ставка центробанка


    Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

    «мягкая сила»


    У «Большой Украины» есть немалые препятствия

    проект «Триморье»


    Россия получила поддержку от неожиданной страны ЕС

    Убийство в Париже


    Игорь Мальцев: Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

    военные объекты Киева


    Глеб Простаков: Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

    закрепиться в Закавказье


    Вадим Трухачёв: Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?

    Нарышкин отметил важность разведки в производстве пенициллина в СССР

    26 октября 2020, 14:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.

    Антибиотик был критически необходим для спасения раненых бойцов, уточнил он.

    В авторской статье для журнала «Национальная оборона» Нарышкин подчеркнул, что здравоохранение – приоритетное направление НТР, которая отмечает в понедельник 95-летие, передает РИА «Новости».

    Согласно ранее опубликованным сведениям, легендарный сотрудник советской внешней разведки Семен Семенов в годы войны смог добыть несколько образцов штаммов очищенного американского пенициллина.

    Уже в 1943 году в СССР началось массовое производство первого отечественного препарата пенициллина под названием «крустозин». Причем его эффективность оказалось выше, чем у зарубежных аналогов. С началом его широкого применения смертность раненых и больных в Красной армии снизилась на 80%, также врачам удалось на четверть уменьшить число ампутаций.

    Напомним, ранее в понедельник Нарышкин раскрыл секрет создания первого советского стратега Ту-4.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •