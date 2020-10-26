Нурмагомедов побил рекорд Бузовой в Instagram Боливия захотела купить российскую вакцину от коронавируса Нарышкин отметил важность разведки в производстве пенициллина в СССР 26 октября 2020, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила данные, необходимые для начала производства в СССР пенициллина, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин. Антибиотик был критически необходим для спасения раненых бойцов, уточнил он. В авторской статье для журнала «Национальная оборона» Нарышкин подчеркнул, что здравоохранение – приоритетное направление НТР, которая отмечает в понедельник 95-летие, передает РИА «Новости». Согласно ранее опубликованным сведениям, легендарный сотрудник советской внешней разведки Семен Семенов в годы войны смог добыть несколько образцов штаммов очищенного американского пенициллина. Уже в 1943 году в СССР началось массовое производство первого отечественного препарата пенициллина под названием «крустозин». Причем его эффективность оказалось выше, чем у зарубежных аналогов. С началом его широкого применения смертность раненых и больных в Красной армии снизилась на 80%, также врачам удалось на четверть уменьшить число ампутаций. Напомним, ранее в понедельник Нарышкин раскрыл секрет создания первого советского стратега Ту-4.

