Ефремов выразил надежду на смягчение приговора Протестующие напали на Центральное РУВД Минска Кот помог хозяину собраться на свидание и стал звездой TikTok 25 октября 2020, 21:10 Текст: Евгения Шестак

Кот помог своему хозяину подготовиться к свиданию, поправив ему прическу, и вызвал восторженные комментарии пользователей. Ролик, опубликованный в TikTok, набрал более 11 млн просмотров, передает «Ридус». Пользователи оставили тысячи восторженных комментариев в адрес кота и его хозяина. «Люцифер, верни Сабрине кота», – написал один из пользователей. «Я посмотрела видео два раза, чтобы оценить их обоих», – восхитилась девушка. «Господи, кому ж вы такие прекрасные достанетесь?!», – добавила другая. «Личный парикмахер, стоимость укладки – 2 пачки мягкого корма», – написал еще один пользователь. Ранее кот прервал матч регулярного чемпионата НФЛ по американскому футболу между «Нью-Йорк Джайантс» и «Даллас Ковбойс» и стал звездой игры.

