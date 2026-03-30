Bloomberg отметило рост опасений из-за наземной операции США против Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

США наращивают военное присутствие в регионе, а обострение ситуации вызывает опасения эскалации, передает Bloomberg.

За последние выходные Иран и его союзники нанесли серию ракетных ударов по целям на Ближнем Востоке, что сопровождалось появлением американской десантной группы и вступлением в конфликт поддерживаемых Ираном хуситов. Попытки дипломатического урегулирования продолжаются: Пакистан, Египет, Саудовская Аравия и Турция проводят встречи, однако Вашингтон и Тегеран не приняли предложение Пакистана организовать переговоры.

Президент США заявил журналистам на борту Air Force One, что готов к заключению сделки с Ираном, и отметил: «Иран отдал нам большую часть тех 15 требований, которые выдвигались». Однако иранские власти отвергли американское предложение, настаивая на выплате военных репараций и представляя свой пятиточечный план, который Трамп вряд ли примет.

Среди рассматриваемых США вариантов – военная операция по захвату урана, близкого к оружейному качеству, и контроль над главной нефтяной экспортной гаванью Ирана – островом Харк. The Washington Post уточняет, что Пентагон готовится к возможным неделям наземных боевых действий, которые могут начаться после открытия Ормузского пролива – критически важной точки для мировой энергетики, через которую раньше проходила пятая часть всего морского экспорта нефти.

В результате ракетных ударов по алюминиевым заводам Ближнего Востока рынок металла оказался под угрозой, а цены на алюминий и нефть резко пошли вверх. В воскресенье стоимость Brent поднялась более чем на 3% и превысила 116 долларов за баррель, что связано с действиями хуситов, пообещавших продолжать атаки до прекращения ударов по Ирану и его союзникам.

Частично была нарушена подача электроэнергии в Тегеране и провинции Альборз, однако основные поставки восстановили менее чем за час, сообщает иранское информагентство IRNA. Тем временем МАГАТЭ подтвердило серьезные разрушения на иранском заводе тяжелой воды в Хондабе, используемой для производства оружейного плутония – одной из ключевых целей военных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля, заявив о ходе «очень хороших» переговоров с Тегераном.

США через Пакистан передали Ирану 15-пунктный план урегулирования конфликта, на который Тегеран ответил встречными требованиями о суверенитете над Ормузским проливом и выплате репараций.

еспубликанцы в США выразили опасения по поводу возможной отправки дополнительных войск в Иран на фоне планов Пентагона перебросить тысячи десантников и подготовки к новому этапу войны.