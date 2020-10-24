В Минске начался «гордый женский марш профессий»

В Минске в субботу стартовала акция оппозиции под названием «гордый женский марш профессий», на ней собралось несколько сотен человек.

Участницы митинга начали шествие от сквера Симона Боливара колонной из нескольких сотен человек, они несут плакаты, флаги, красно-белые зонтики и цветы, передает ТАСС.

Колонны движутся вдоль проспекта Независимости в строну Академии наук, движение сопровождают микроавтобусы с силовиками. В руках у женщин плакаты с надписями об их профессиях: «фармацевт», «певица» и т.д. Некоторые участницы несут плакаты с надписями «Отстоим нашу независимость», «Построим белорусский мир».

Протестующие скандируют «Жыве Беларусь», 2Забастовка», «Верым, можам, пераможам» и т.д. Очевидцы сообщают, что прошло несколько единичных задержаний.

Белорусский премьер Роман Головченко сообщал, что масштабный провластный митинг в Минске не состоялся из-за угроз возможных действий оппозиции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из соображений безопасности не поддерживает проведение в воскресенье масштабного провластного митинга в столице.

При этом сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого народного ультиматума, объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики Светланой Тихановской.