Лукашенко не поддержал проведение масштабного провластного митинга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из соображений безопасности не поддерживает проведение в воскресенье масштабного провластного митинга в столице.

Лукашенко пояснил, что на этот митинг выразили желание приехать порядка 250-300 тыс. граждан со всей страны, однако главное в данный момент – «вопрос обеспечения безопасности», передает БелТА.

«Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет батьку поддержать, но он же батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят... И главное – мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге», – сказал он.

Сообщается, что организацией митинга занималась белорусская Федерация профсоюзов совместно с другими общественными объединениями страны.

Глава республики также предложил провести митинг весной, «когда будет тепло», и собрать там «всех желающих».

«Мое мнение на сегодняшний день – нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им (сторонникам оппозиции)», – добавил он.

Вместе с тем президент выразил благодарность белорусским общественным организациям и профсоюзам за то, что «не побоялись» выдвинуть эту инициативу.

Ранее белорусские СМИ и Telegram-каналы опубликовали информацию, что 25 октября в Минске ожидается масштабный митинг в поддержку Лукашенко. Предположительно, он должен был проходить параллельно на нескольких площадках.

При этом сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого «народного ультиматума», объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики Светланой Тихановской.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Политолог Петр Петровский заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что белорусское общество не замечает Тихановскую.