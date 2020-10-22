Эксперт: Белорусское общество не замечает Тихановскую

«Белорусское общество никак не реагирует на призывы Тихановской, потому что оно ее фактически не замечает. Ее замечают только иностранные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя призыв экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской к работникам Белорусской железной дороги объявить забастовку.

«Я за последний месяц проехал по большому числу предприятий различной формы собственности в Белоруссии. Сторонников забастовок лично я не видел. Поэтому говорить о повторных попытках забастовок не имеет смысла», – убежден белорусский политолог, директор центра «Номос» Петр Петровский.

По его словам, даже те рабочие, кто придерживаются оппозиционных взглядов, подчеркивают, что забастовки вредны и опасны для экономики страны. Они не желают ни сами, ни чтобы их коллеги в этом участвовали, заверил эксперт.

«В случае остановки работы железной дороги государство отреагирует четко и конкретно. Забастовка будет ликвидирована при помощи удаления граждан, которые попытаются в ней участвовать», – полагает Петровский.

Согласно законодательству республики, политические забастовки в стране невозможны. Имеют место быть только забастовки по решению вопросов трудового законодательства и коллективного договора между нанимателем и наемными работниками, пояснил политолог.

Петровский добавил, что в целом белорусское общество никак не реагирует на призывы Тихановской, потому что оно фактически ее не замечает. Ее замечают только иностранные СМИ, которые почему-то воспринимают ее как субъект внутрибелорусской политики, отметил эксперт.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен в обратном. «Тихановская озвучивает мнение белорусского общества, которое не принимает Александра Лукашенко в качестве президента страны, и призывает использовать разные методы ненасильственного сопротивления, чтобы от него избавиться, – считает собеседник.

«Поэтому часть общества может поддержать этот призыв и перекрыть железную дорогу. Такое уже было в истории Белоруссии в 1991 году. Тогда рабочие в Орше заблокировали железнодорожный узел в знак протеста против ухудшения своего экономического состояния», – напомнил Болкунец.

Напомним, в четверг экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала работников Белорусской железной дороги объявить забастовку.

«Дорогие работники Белорусской железной дороги! Ваша работа приносит государству доходы огромных масштабов. И сейчас они расходуются не на здоровье и благополучие беларусов, а на силовые структуры, которые отбирают у нас все это. Если вы не хотите быть спонсором этого режима, вы можете объявить забастовку. Это самый мощный рычаг самоуправления», - говорится в Telegram-канале Тихановской.

В прошлый вторник лидер белорусской оппозиции предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.

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