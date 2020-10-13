Ультиматум Тихановской сравнили с «испорченным воздухом»

Заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской об ультиматуме действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко является политическим терроризмом, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», – заявил парламентарий, комментируя новость об ультиматуме Тихановской в Facebook.

Напомним, Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление.

Ранее Тихановская заявила, что считает себя «символом свободы», а не «президентом». До этого Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».