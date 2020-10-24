Кипрский митрополит покинул литургию сразу после признания автокефалии ПЦУ

Члены синода Кипрской православной церкви не знали о решении предстоятеля церкви архиепископа Хризостома признать раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ), после этого митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до ее окончания.

«Кипрская церковь с сегодняшнего дня признает автокефалию церкви Украины. На синодальной божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы во время рукоположения нового епископа Арсиноиса Пагратиса архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви, что вызвало реакцию среди членов священного Синода, которые не были заранее информированы об этом. Митрополит Лимасольский Афанасий отбыл незадолго до окончания службы архиепископом Хризостомом, охарактеризовав свою реакцию как оправданную», – цитирует сообщение кипрского канала RIK РИА «Новости».

Хризостом Кипрский заявил, что решение о признании ПЦУ служит православию. Он добавил, что «пошел против определенных людей», но считает, что должен был занять эту позицию. Священнослужитель также признал, что члены синода не знали о его решении.

Зампред синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ протоиерей Николай Балашов заявил, что синод Русской православной церкви отреагирует на поминовение кипрским предстоятелем главы неканонической ПЦУ.

«Нам известно о состоявшемся литургическом поминовении главы так называемой ПЦУ Кипрским архиепископом Хризостомом II. Известно и о том, что соответствующее решение принято архиепископом единолично, без одобрения священным синодом Кипрской церкви. Теперь следует ожидать ответа со стороны священного синода Московского патриархата», – заявил ТАСС Балашов.

Балашов подчеркнул, что многие кипрские архиереи не поддержат Хризостома, и РПЦ примет это во внимание.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.