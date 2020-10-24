Захарова отреагировала на слова немецкого генерала НАТО о России

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на слова немецкого генерала Йорга Фольмера, руководящего северной штаб-квартирой объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, который в своем интервью назвал Россию противником НАТО.

Захарова написала в Facebook, что в подаче Фольмера «Россия, не покладая рук, пытается вбить клин в «тесное партнерство» между шведами и натовцами».

На вопрос журналиста о том, означает ли это, что НАТО рассматривает Россию в качестве врага, генерал ответил: «С учетом нашей общей истории, враг – это слишком сильное слово. Россия – противник».

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», – отметила Захарова.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегию НАТО из-за России и Китая.