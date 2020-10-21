Столтенберг призвал обновить стратегию НАТО из-за России и Китая

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21 октября, среда | Последнее обновление — 13:57 | vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж
Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка
У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»
Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
«Бандиты» в Польше давно доказали верность США
Олег Хавич, политический аналитик
Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния. Подробности...
Если вы не платите за товар, то вы и есть товар
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Украина выбрала путь Эфиопии
Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
США уничтожили помощь из России
Обсуждение: 6 комментариев
Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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