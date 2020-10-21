Столтенберг призвал обновить стратегию НАТО из-за России и Китая

НАТО необходимо обновить стратегическую концепцию в свете действий России и Китая, а также новых угроз терроризма, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил на пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран альянса 22-23 октября, что «за последние 10 лет мы видим фундаментальные изменения в области безопасности», потому «пришло время модернизировать, адаптировать, пересмотреть стратегическую концепцию НАТО», передает ТАСС.

«Мы наблюдаем более напористую Россию, подъем ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД), рост терроризма, рост киберугроз, проблемы изменения климата. Мы видим изменение баланса сил на примере Китая», – добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, НАТО поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и приветствует прогресс в этом направлении.

При этом накануне США решили нарастить число ракет в Европе и Азии до уровня России и КНР.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год.

Однако Белый дом отказался, выразив надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

Между тем в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что стороны близки к продлению договора СНВ-3.