В НАТО отказались считать Россию врагом

НАТО относится к России как к противнику, однако не считает ее своим врагом, заявил немецкий генерал Йорг Фоллмер, руководящий северной штаб-квартирой объединенных вооруженных сил альянса в Европе.

Фоллмер заявил в интервью газете Dagens Nyheter, отвечая на вопрос о том, следует ли относиться к России как к врагу, что «слово «враг» слишком сильное с учетом нашей общей истории», передает ТАСС.

«Россия – противник. У нее своя политическая система, своя идея, свои представления, которые не совпадают с нашей системой», – пояснил он и заявил о поддержке альянсом «стран Балтии и Польши и всех стран-партнеров».

Уточняется, что под странами-партнерами генерал имел в виду Швецию и Финляндию. Они единственные из стран вне НАТО, кто с 2014 года тесно сотрудничают с альянсом.

«Важно интенсифицировать наше сотрудничество там, где это возможно. Мы уважаем Швецию и просим ее помочь в нашей общей обороне и сдерживании на северо-восточном фланге», – сказал Фоллмер, заверив, что в случае необходимости НАТО «совершенно очевидно» окажет Швеции военную помощь.

В числе примеров сотрудничества генерал привел ежегодные морские учения «Балтопс» по отработке обороны района Балтики (помимо Швеции, в нем участвовали еще 18 стран), а также маневры НАТО «Единый трезубец – 2018» в Норвегии, в которых принимала участие и Финляндия.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегию НАТО из-за России и Китая.