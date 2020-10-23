Армения объяснила США опасность влияния Турции на Азербайджан

Решение Азербайджана стать зоной влияния Турции является угрозой безопасности для региона, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

«Глава МИД Армении подчеркнул, что эта агрессия азербайджанской стороны в отношении Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД) происходит при непосредственном участии Турции, что выражается в прямой военно-технической поддержке и вводом вооруженных террористов в регион. Он также добавил, что решение Баку стать зоной влияния Турции представляет серьезную угрозу для безопасности региона», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства Армении.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден задействовать последние резервы.

В среду Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.