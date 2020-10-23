Нетаньяху восторженно отреагировал на соглашение о нормализации с Суданом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал достижение договоренностей о нормализации отношений между еврейским государством и Суданом как «еще один потрясающий прорыв к миру».

«Сегодня мы объявляем о еще одном потрясающем прорыве к миру, о присоединении еще одной страны к «кругу мира», о нормализации отношений между Израилем и Суданом. Делегации Судана и Израиля скоро встретятся для обсуждения сотрудничества во многих областях, включая сельское хозяйство и торговлю. Небо Судана сегодня открыто для Израиля. Это позволяет совершать прямые и более короткие рейсы из Израиля в Африку и Южную Америку», – цитирует ТАСС премьер-министра Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках «Авраамовых соглашений».

В понедельник Трамп пообещал, что исключит Судан из списка стран-спонсоров терроризма после выплаты компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов.

Напомним, в августе Израиль заключил договор о нормализации двусторонних отношений с Эмиратами при посредничестве президента США. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто с Бахрейном.

Политолог Евгений Сатановский рассказал газете ВЗГЛЯД, что арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем.