Эксперт: Арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем

В противостоянии с Ираном арабам больше не на кого опереться, как на Израиль. Да и Турция, которая когда-то давно была сюзереном арабского мира, теперь знакома арабам не с лучшей стороны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал сообщения о том, что Израиль может объявить о примирении уже с третьей арабской страной за последние два месяца.

«Сегодня насчет мира Израиля с арабами вообще не должно быть вопросов. Израилю арабские земли не нужны. А вот арабам Израиль полезен до зарезу. Попытки Реджепа Эрдогана строить в арабских странах турецкие военные базы и другую инфраструктуру у арабов вызывают нервную дрожь. Со многими арабскими странами Эрдоган за последние годы умудрился поссориться. Кроме того, и с исторической точки зрения, турки, в отличие от евреев, в свое время покрошили очень много народу в арабских странах. Так что сейчас Израиль и арабы следуют поговорке «Против кого дружим?», - пояснил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Не секрет, что арабские лидеры на публике охотно позволяли себе юдофобскую риторику, а за кулисами многие десятки лет поддерживали прочные отношения с еврейским государством. «В правительствах всех арабских государств общались с Израилем министры, отвечающие за внешнюю политику, оборону, разведку. В этот список входили как авторитарные светские режимы – вроде Ирака при Саддаме Хусейне, так и монархии Персидского залива, то есть практически весь арабский мир. Так что надо отличать антииизральскую популистскую болтовню на публике и реальную политику. Это арабский мир, его надо принимать как есть. Так,

Ясир Арафат числился в Израиле террористом, но на самом деле был связан с правительствами еврейского государства.

Именно Арафат в 1973 году предупредил Иерусалим о готовящемся нападении Египта и Сирии. Тогда, кстати, Арафату не поверили. И зря», - напомнил Сатановский.

«Что касается Судана, то еще в годы правления Омара аль-Башира Хартум установил плотные отношения с Иерусалимом, просто этот факт стороны особо не светили. Сейчас стороны собираются оформить эти отношения официально. Судану, как и многим другим арабским государствам, надо выходить из американского списка спонсоров терроризма. Израиль в этом плане для арабов – мощное лобби, учитывая отношения Иерусалима с любой администрацией, какая бы не занимала Белый дом», ­- пояснил Сатановский.

Как сообщил ТАСС, совместная американо-израильская делегация накануне прибыла в Судан для переговоров о нормализации отношений, при этом визит официально не афишируется. Израиль представляет глава офиса премьер-министра Ронен Перец. США - старший директор по делам стран Персидского залива Совета национальной безопасности Мигель Корреа и старший советник посла США в Иерусалиме Арье Лайтстоун

Как пишет издание Аксиос, делегацию в приватной обстановке принял генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава Суверенного совета (коллективного высшего органа управления) Судана. Цель приватных переговоров – нормализация отношений Хартума с Иерусалимом и Вашингтоном после свержения в прошлом году в Судане 30-летней диктатуры Омара аль-Башира. Опиравшийся на радикальных исламистов Аль-Башир в 1991 году предоставил убежище в Хартум для главаря «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. США и Израиль вплоть до 2019 года обвиняли суданский режим Аль-Башира в пособничестве «Аль-Каиде».

Переговоры могут продолжиться в трехстороннем формате с целью организации в течение телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Абделем Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком. По результатам этого звонка может быть выпущено заявление о том, что Израиль и Судан решили «выйти из состояния войны» и начать нормализацию отношений.

19 октября Трамп написал в своем «Твиттере», что исключит Судан из списка стран - спонсоров терроризма после выплаты компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов. 20 октября Центральный банк Судана объявил о том, что перевел в Соединенные Штаты полную сумму компенсации для семей жертв террористических атак времен правления Аль-Башира.

Напомним, в августе Израиль заключил договор о нормализации двусторонних отношений с Эмиратами при посредничестве президента США Дональда Трампа. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто с Бахрейном.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что арабо-еврейская вражда, которая продолжалась более 70 лет, постепенно сходит на нет. «Поезд ненависти, который возник в 1948-49 годах, уже ушел. Странам арабского мира, по большей части, надоели разговоры про уничтожение Израиля, про то, что это заведомый враг арабов, – сказал политолог. – Саммит в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, где был заключен израильско-египетский мирный договор, тогда никто всерьез не воспринял. Но выяснилось, что этой встречей был задан тренд, который продолжается и по сей день».

«Выстраивать арабское единство на основе враждебности к Израилю уже без толку. Дальше мы видим Египет, президента Сирии Башара Асада, иорданского короля Абдаллу II, наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда аль-Мактума. Все они занимают сдержанную позицию по отношению к Израилю, уже не считают его врагом. Вполне рациональная позиция», - отметил Малашенко.

Со своей стороны, Иерусалим тоже ищет способы укрепить репутацию в исламском мире, говорит эксперт. «Если такая тенденция продолжится, почему бы Израилю не наладить торговые и экономические связи со всем арабским миром? Все предпосылки для этого уже есть. Еще 10 лет назад кто бы мог подумать о нормализации отношений между Эмиратами и Израилем? А сегодня – пожалуйста. Израильтянин и араб - больше не враги. Все, хватит», – заключил Малашенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД