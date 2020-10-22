Эксперт: Арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Папа Римский опоздал с гей-браками

Подобного заявления от Франциска ждали уже несколько лет, но прежде католикам-консерваторам удавалось сдерживать папу REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Глава Католической церкви призвал узаконить однополые партнерства для геев. Еще недавно было трудно представить, что папа Римский может пойти на подобное, но что сделано, то сделано. Как оправдываются подобные союзы с точки зрения христианской морали, почему с такими «оправданиями» согласны далеко не все и на что рассчитывает Франциск, призывая защитить права секс-меньшинств?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Евгений Погребняк, журналист
В разгоревшейся войне на Южном Кавказе Турция принимает непосредственное участие, хотя и отрицает очевидное. Но зачем вообще, имея массу проблем, кроме помощи братскому Азербайджану, Эрдогану нужно ввязываться в новый конфликт? Подробности...

Говорящий о гей-браках Франциск напоминает «доброго полицейского»

Игорь Караулов, поэт, публицист
Не так давно папа римский порадовал грешников, прославив секс как дар Божий. Но в руководимой им структуре от этого ничего не поменялось – целибат так и не был отменён, хотя католические священники не меньше, чем геи и лесбиянки, имеют право на простое человеческое счастье. Подробности...
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Халтура с детства становится нормой

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
«Дай списать?! Ну ты что, не свой что ли?». Начиная со школы списывание, как явление, не то чтобы осуждается. Даже иногда наоборот: мол, списал, молодец, ловкач. Вы думали, какие потери от списывания? Липовые оценки, липовые дипломы, липовые проекты. Как работают дальше люди, привыкшие списывать, привыкшие ловчить? Подробности...
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Папа Римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Эксперт: Арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем

       22 октября 2020, 21:45
    Фото: REUTERS/Ammar Awad
    Текст: Иван Абакумов, Артур Приймак

    В противостоянии с Ираном арабам больше не на кого опереться, как на Израиль. Да и Турция, которая когда-то давно была сюзереном арабского мира, теперь знакома арабам не с лучшей стороны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал сообщения о том, что Израиль может объявить о примирении уже с третьей арабской страной за последние два месяца.

    «Сегодня насчет мира Израиля с арабами вообще не должно быть вопросов. Израилю арабские земли не нужны. А вот арабам Израиль полезен до зарезу. Попытки Реджепа Эрдогана строить в арабских странах турецкие военные базы и другую инфраструктуру у арабов вызывают нервную дрожь. Со многими арабскими странами Эрдоган за последние годы умудрился поссориться. Кроме того, и с исторической точки зрения, турки, в отличие от евреев, в свое время покрошили очень много народу в арабских странах. Так что сейчас Израиль и арабы следуют поговорке «Против кого дружим?», - пояснил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

    Не секрет, что арабские лидеры на публике охотно позволяли себе юдофобскую риторику, а за кулисами многие десятки лет поддерживали прочные отношения с еврейским государством. «В правительствах всех арабских государств общались с Израилем министры, отвечающие за внешнюю политику, оборону, разведку. В этот список входили как авторитарные светские режимы – вроде Ирака при Саддаме Хусейне, так и монархии Персидского залива, то есть практически весь арабский мир. Так что надо отличать антииизральскую популистскую болтовню на публике и реальную политику. Это арабский мир, его надо принимать как есть. Так,

    Ясир Арафат числился в Израиле террористом, но на самом деле был связан с правительствами еврейского государства.

    Именно Арафат в 1973 году предупредил Иерусалим о готовящемся нападении Египта и Сирии. Тогда, кстати, Арафату не поверили. И зря», - напомнил Сатановский.

    «Что касается Судана, то еще в годы правления Омара аль-Башира Хартум установил плотные отношения с Иерусалимом, просто этот факт стороны особо не светили. Сейчас стороны собираются оформить эти отношения официально. Судану, как и многим другим арабским государствам, надо выходить из американского списка спонсоров терроризма. Израиль в этом плане для арабов – мощное лобби, учитывая отношения Иерусалима с любой администрацией, какая бы не занимала Белый дом», ­- пояснил Сатановский.

    Как сообщил ТАСС, совместная американо-израильская делегация накануне прибыла в Судан для переговоров о нормализации отношений, при этом визит официально не афишируется. Израиль представляет глава офиса премьер-министра Ронен Перец. США - старший директор по делам стран Персидского залива Совета национальной безопасности Мигель Корреа и старший советник посла США в Иерусалиме Арье Лайтстоун

    Как пишет издание Аксиос, делегацию в приватной обстановке принял генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава Суверенного совета (коллективного высшего органа управления) Судана. Цель приватных переговоров – нормализация отношений Хартума с Иерусалимом и Вашингтоном после свержения в прошлом году в Судане 30-летней диктатуры Омара аль-Башира. Опиравшийся на радикальных исламистов Аль-Башир в 1991 году предоставил убежище в Хартум для главаря «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. США и Израиль вплоть до 2019 года обвиняли суданский режим Аль-Башира в пособничестве «Аль-Каиде».

    Переговоры могут продолжиться в трехстороннем формате с целью организации в течение телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Абделем Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком. По результатам этого звонка может быть выпущено заявление о том, что Израиль и Судан решили «выйти из состояния войны» и начать нормализацию отношений.

    19 октября Трамп написал в своем «Твиттере», что исключит Судан из списка стран - спонсоров терроризма после выплаты компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов. 20 октября Центральный банк Судана объявил о том, что перевел в Соединенные Штаты полную сумму компенсации для семей жертв террористических атак времен правления Аль-Башира.

    Напомним, в августе Израиль заключил договор о нормализации двусторонних отношений с Эмиратами при посредничестве президента США Дональда Трампа. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто с Бахрейном.  

    Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что арабо-еврейская вражда, которая продолжалась более 70 лет, постепенно сходит на нет. «Поезд ненависти, который возник в 1948-49 годах, уже ушел. Странам арабского мира, по большей части, надоели разговоры про уничтожение Израиля, про то, что это заведомый враг арабов, – сказал политолог. – Саммит в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, где был заключен израильско-египетский мирный договор, тогда никто всерьез не воспринял. Но выяснилось, что этой встречей был задан тренд, который продолжается и по сей день».

    «Выстраивать арабское единство на основе враждебности к Израилю уже без толку. Дальше мы видим Египет, президента Сирии Башара Асада, иорданского короля Абдаллу II,  наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда аль-Мактума. Все они занимают сдержанную позицию по отношению к Израилю, уже не считают его врагом.  Вполне рациональная позиция», - отметил Малашенко.

    Со своей стороны, Иерусалим тоже ищет способы укрепить репутацию в исламском мире, говорит эксперт. «Если такая тенденция продолжится, почему бы Израилю не наладить торговые и экономические связи со всем арабским миром? Все предпосылки для этого уже есть. Еще 10 лет назад кто бы мог подумать о нормализации отношений между Эмиратами и Израилем? А сегодня – пожалуйста. Израильтянин и араб - больше не враги. Все, хватит», – заключил Малашенко.

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