Трамп назвал условие для исключения Судана и списка стран-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп объявил, что исключит Судан из списка стран-спонсоров терроризма после выплаты компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов.

«Новое правительство Судана, которое добивается большого прогресса, согласилось выплатить 335 млн долларов жертвам терроризма и их семьям в США. Когда это будет сделано, я исключу Судан из списка стран-спонсоров терроризма», – написал Трамп на странице в Twitter.

В сентябре Трамп заявил Конгрессу, что кризис, который возник в связи с «актами терроризма и угрозами от террористов», включая теракты 11 сентября 2001 года, все еще не устранен, как и «сохраняющаяся угроза террористических атак в отношении граждан США».

В июне Трамп заявлял, что беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма.