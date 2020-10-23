Китайские интернет-пользователи объяснили, почему Россия «получила Крым»

Пользователи китайского портала Guancha с возмущением отреагировали на продажу Тайваню очередной партии американского вооружения и в этой связи напомнили о воссоединении Крыма с Россией.

«Хорошо, они продают наступательное оружие, нарушают совместные коммюнике и «Закон о противодействии деятельности по расколу страны» – теперь и нам можно начинать действовать!» – приводит РИА «Новости» комментарий одного из читателей портала.

Другой пользователь выразил мнение, что ситуацию в Тайване формируют США, а Китай остается пассивным наблюдателем, ищущим компромисс. «Большая стратегия России обратна китайской: она использует максимальную степень ядерного сдерживания США и Запада и не заботится об угрозе разрыва отношений с Западом. Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань», – написал он.

«Глядя на эти действия Штатов, Китай рано или поздно начнет продавать реактивные системы залпового огня Кубе», – высказался еще один читатель.

Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексов с баллистическими ракетами ATACMS и высокоточных ударных крылатых ракет SLAM-ER для поражения целей вне зоны ПВО и разведывательных датчиков для F-16.

Напомним, в середине октября в Пекине призывали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца «Барри» через Тайваньский пролив. КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях с США. Пекин выражал США протест из-за поставок острову оружия.