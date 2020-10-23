Названа вероятная причина отказа публикации в США научной статьи российских ученых

Американский геофизический союз, отказавший российским ученым из-за санкций в рассмотрении для публикации научной статьи, очень влиятельная организация. Но AGU является некоммерческой организацией и поэтому странно, что на публикацию научных трудов могут влиять санкции, заявил газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Сергей Гулев.

Из-за введенных санкций против России, Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказал в рассмотрении для публикации научной статьи российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН).

«Прежде чем обсуждать данный случай, нужно, конечно, видеть решение редакции или AGU в оригинале и попробовать понять. Очевидно, что политику не стоит переносить на науку. Я не уверен, что у нас санкции распространяются в целом на Russian Government (российское правительство, – прим. ВЗГЛЯД), они же адресные обычно», – говорит Гулев.

Решение AGU ученый называет необычным и странным, рассказывая, что за всю свою практику с подобным не сталкивался, хотя является автором или соавтором большого количества работ в иностранных журналах, включая журналы AGU.

«Позиция American Geophysical Union очень значима в сфере геофизики. Дело даже не в самом Союзе. Они проводят конференции и так далее, но главной задачей всегда является поддержка публикаций журналов (у них их более 15). То есть они очень влиятельны в сфере геофизики, поэтому меня и удивляет сложившиеся ситуация. В ней надо спокойно разобраться, возможно – это эксцесс исполнителя, это тоже бывает», – отмечает Гулев.

Кроме того, продолжает эксперт, AGU является некоммерческой организацией и не финансируется американским правительством, поэтому достаточно странно, что на публикацию научных трудов могут влиять какие-то санкции.

«Не думаю, что, например, европейские журналы тоже последуют примеру AGU и не примут статью на этом же основании. Это практически на 100 % исключено. Но если это станет постоянной практикой AGU – это будет печально, хотя, я повторяю, возможен и эксцесс исполнителя», – рассуждает Гулев.

Эксперт рассказывает, что на сегодняшний день научные журналы по геофизике всего мира ведут жесточайшую конкуренцию, и AGU, если это станет принятой практикой, рискует, может и не сильно, но репутацией и своей позицией в этой конкуренции. Также он добавил, что данный случай может стать предметом негативной реакции членов Союза, за взносы которых AGU существует.

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