Песков пояснил необходимость личного поручения Путина на выезд Навального на лечение

Личное поручение президента Владимира Путина Генпрокуратуре о разрешении на вывоз блогера Алексея Навального в Берлин было необходимо, так как у блогера имелись ограничения на выезд за пределы страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что российский лидер «именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу, и он не мог выезжать за границу», передает ТАСС.

«В этой части – да, это мог сделать только президент», – подтвердил он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, что Москва принимала более серьезное участие в судьбе Навального, нежели об этом утверждалось ранее.

Тем не менее Песков отметил, что если не брать в расчет юридические вопросы, то «разрешение на отправление больного, разрешение на собственно его перевозку – это все не имело никакого отношения к президенту».

«Это все целиком и полностью прерогатива врачей», – сказал он.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что блогер Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Кремль подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

В свою очередь итальянский эксперт, менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) Джулиано Бифольки отмечал, что санкции, наложенные Евросоюзом на Россию в связи с делом Навального, представляют собой геополитический рычаг, которым Брюссель хочет воспользоваться против Москвы из-за «Северного потока – 2».

По его словам, столь масштабная кампания в защиту Навального гораздо больше похожа на политический ход ЕС и в особенности Германии.