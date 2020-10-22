Китай потребовал от США не поставлять оружие Тайваню

Китайское минобороны потребовало от США отказаться от планов поставлять оружие Тайваню, заявил официальный представитель военного ведомства КНР старший полковник Тань Кэфэй.

«Китай настоятельно требует, чтобы США немедленно отказались от своих планов по продаже вооружений Тайваню, прекратили связи с Тайбэем в военной сфере и с осторожностью отнеслись к тайваньскому вопросу, во избежание серьезных последствий для китайско-американских отношений, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявил Кэфэй, передает ТАСС.

Напомним, в середине октября в Пекине призывали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца «Барри» через Тайваньский пролив. КНР неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях с США. Пекин выражал США протест из-за поставок острову оружия.