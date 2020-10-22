Обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова отпустили под домашний арест В России могут ввести цифровые дипломы 22 октября 2020, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобрнауки прорабатывает возможность создания электронных цифровых дипломов, заявила замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина на рабочем совещании комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. «В настоящий момент Минобрнауки прорабатывает вопрос с электронными цифровыми дипломами», – передает ТАСС слова Дружининой в ходе обсуждения законопроекта о молодежной политике в России. По ее словам, одной из проблем, с которой сталкивается министерство в этом вопросе, являются ограничения в законодательстве в части передачи персональных данных.

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