Онищенко увидел признаки гибридной войны в ситуации с коронавирусом

Ситуация вокруг коронавирусной инфекции «имеет все признаки гибридной войны», заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, летальность при гриппе выше, чем при COVID-19.

«XXI век – это век гибридных войн. Все, что происходит вокруг коронавируса, имеет все признаки гибридной войны... Летальность при коронавирусе 2,77%, при гриппе она выше, но у гриппа отстроченная летальность», – заявил Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что грипп является самой опасной инфекцией. Онищенко надеется, что общее собрание Российской академии наук (РАН) предоставит экспертную оценку ситуации с COVID-19, а специальные органы, в том числе, проанализируют «информационно-террористическую атаку, которую мы наблюдаем с первого дня».

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.