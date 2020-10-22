Умер обещавший 1 млн долларов людям с паранормальными способностями скептик

Канадско-американский иллюзионист и научный скептик Джеймс Рэнди – основатель фонда, пообещавший премию в 1 млн долларов любому человеку, который сможет доказать свои сверхъестественные способности, – умер в возрасте 92 лет, сообщили в организации.

В фонде сообщили, что Джеймс Рэнди умер во вторник, 20 октября, передает ТАСС.

Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.

Рэнди получил известность как иллюзионист, он также развенчивал мифы о паранормальных и псевдонаучных явлениях.

«Образовательный фонд Джеймса Рэнди» был создан в 1996 году, он обещал выплатить 1 млн долларов тому, кто сможет доказать свои паранормальные способности в условиях корректно поставленного научного эксперимента.

Целью фонда было информирование общественности об опасностях, связанных с верой в обещания ясновидящих, а также оказание поддержки в изучении паранормальных способностей с использованием науки.

За все время работы фонда никому не удалось получить вознаграждение.