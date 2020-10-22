Военный эксперт оценил идею десантной операции России в Армении

«Тот факт, что Армения оказалась в военной изоляции – это уже форма агрессии против нее», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление депутата Госдумы Константина Затулина о возможности десантной операции России в Армении.

«Во-первых, в Армении есть российская база в Гюмри. Сил дислоцированных там подразделений достаточно, чтобы оказать влияние на исход вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, – сказал доктор военных наук Константин Сивков. – Во-вторых, что касается действий российских войск и авиации вне базы Гюмри, тут придется решать вопрос путем «пробивания» воздушного коридора через Грузию. Не через Турцию и не через Азербайджан же это делать».

«Или, учитывая общую границу России с Азербайджаном и тот факт, что вести боевые действия в случае негативного развития ситуации нам придется именно против этой страны, задача по «принуждению к миру» может быть решена путем авиаударов непосредственно по Азербайджану с целью деблокирования Нагорного Карабаха и Армении», – добавил собеседник.

«На сегодняшний день для участия России в армяно-азербайджанском конфликте существует как минимум два совершенно законных основания. Первое – это то, что Армения оказалась в изоляции. Это само по себе является формой агрессии. Второе – Азербайджан наносит удары по территории Армении, а не Нагорного Карабаха. Официальный Баку прямо заявляет об уничтожении неких установок С-300. Таких комплексов нет на территории Карабаха, но они есть в Армении», – отметил Сивков.

«Это тоже форма агрессии, а раз так, вступает в действие 4-я статья Договора о коллективной безопасности. И ОДКБ в этом случае должна выступить в защиту одного из своих членов. Представьте, если бы какая-то страна напала на члена НАТО – Польшу или одну из стран Балтии. В этом случае все участники Североатлантического альянса начали бы войну против этой страны. Здесь то же самое», – пояснил эксперт.

«Помимо прочего, Армения входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Блокада этой страны наносит прямой ущерб России, поскольку мы имеем там серьезные экономические интересы. Потому оснований для вступления в конфликт на стороне Армении против Азербайджана более чем достаточно. Однако для этого необходим запрос в ОДКБ со стороны Армении, а его пока не последовало. Это, на мой взгляд, говорит о том, что дела у Еревана в конфликте обстоят не так плохо, как о том заявляет Азербайджан», – подчеркнул собеседник.

«Если же обращение последует, тогда вмешательство России, согласно нормам ОДКБ, станет не просто возможным, а обязательным. В противном случае Договор о коллективной безопасности перестанет существовать. Вслед за этим развалится ЕАЭС, и Россию перестанут воспринимать на международной арене как серьезную силу, которая способна защитить своих союзников. Это будет очень серьезный удар по имиджу нашей страны», – заключил Константин Сивков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин допустил вмешательство России в армяно-азербайджанский конфликт посредством десантной операции в Армении.

Он отметил, что не уверен насчет того, каким образом должна поступить Москва, но назвал несколько предполагаемых вариантов.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской – не нагорнокарабахской, а армянской территории, путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – сказал Затулин в беседе с НСН.

Кроме того, депутат согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий Азербайджана. Парламентарий также выразил сожаление, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России.

Накануне отправку вооруженных сил в Карабах по просьбе Баку допустила Турция.

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