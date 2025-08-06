Курскую пенсионерку оштрафовали на пять тыс. руб. за подзатыльник подростку

Tекст: Валерия Городецкая

По данным суда, мальчики 12 и 14 лет играли в футбол и били мячом по клетке с утками женщины, пишет Sekunda.media. После того как супруг пенсионерки припарковал автомобиль на пустыре, дети начали бить мячом по нему, несмотря на замечания. Через два дня, когда ситуация с утками повторилась, женщина бросила мяч в подростков, попав 14-летнему мальчику по голове. В ответ он нецензурно выругался и продолжил игру.

Суд установил, что 17 июня пенсионерка ударила ладонью по затылку 12-летнего мальчика, а 19 июня нанесла два удара футбольным мячом по голове 14-летнего подростка. Женщина не признала вину, однако суд оштрафовал ее на пять тыс. рублей за каждое нарушение.

За аналогичное правонарушение оштрафована и воспитатель одного из детских садов города Щигры Курской области. В сентябре прошлого года она ударила двухлетнего ребенка по затылку и дважды подтолкнула ногой. Ребенок испытал боль, но телесных повреждений не получил. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере пяти тыс. руб. Воспитатель также отрицала вину.

Ранее сотрудники полиции организовали проверку после публикации в Сети видео, на котором учительница порвала тетрадь ученика и дала ему пощечину в одной из школ Свердловской области.