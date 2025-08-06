В Абхазии стартует конкурс туристических проектов

Tекст: Валерия Городецкая

Организатором выступает управление гуманитарных проектов администрации президента Абхазии, а соорганизатором – президентская платформа «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Ключевым партнером стало Министерство туризма республики. Конкурс нацелен на развитие туротрасли, продление сезона и создание новых рабочих мест.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность изменения структуры туристического потока. «Необходимо стремиться не просто к увеличению числа туристов, посещающих Абхазию, но к более равномерному распределению этого потока в течение года. Так, туристы едут в Республику Абхазия в летнее время, однако после октября туристический интерес пропадает. Поэтому основной задачей становится привлечение туристов не только к пляжному отдыху: в Абхазии огромное количество интересных мест и с точки зрения фантастической природы, и с точки зрения исторических и религиозных памятников и многого другого», – заявил Кириенко.

Конкурс позволит гражданам Абхазии старше 18 лет предложить инициативы по одному из 21 направления: от развития сервисных услуг и образовательных программ до создания новых туристических маршрутов и креативных кластеров. Участникам будут доступны онлайн-курсы и поддержка экспертов. Лучшие проекты смогут получить гранты в размере 1 млн рублей, приоритет при аренде земельных участков и другие льготы для запуска бизнеса.

Кириенко отметил, что широкая география направлений конкурса позволит вовлечь в развитие туризма не только столицу, но и все города и районы республики. Он подчеркнул готовность России поддержать инициативы. «Очень хороший проект, и мы готовы помогать», – отметил он.

Победители получат образовательные возможности и стажировки в туротрасли, а также смогут реализовать свои идеи с помощью акселерационных программ от российских партнеров. Проекты, представленные финалистами конкурса «Команда Абхазии», прошли обучение на мастерской управления «Сенеж» и уже внедряются в жизнь. Среди них – создание волонтерского центра, развитие безбарьерной среды, экологические и культурные инициативы.