Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Рубио назвал срок принятия Трампом решения по вопросу санкций против России
Рубио: Трамп примет решение по вопросу санкций против России в течение 36 часов
Американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие 24-36 часов принять решение по вопросу введения дополнительных ограничительных мер в отношении России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
По словам госсекретаря, ключевым фактором станет эффективность переговоров в ближайшие два дня, а также итоги работы американской стороны.
Как пояснил глава Госдепа, после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву американская сторона оценивает перспективы завершения конфликта на Украине более оптимистично, чем ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.