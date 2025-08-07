Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа

Рубио: Телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшие дни

Tекст: Антон Антонов

«Это может произойти в ближайшие несколько дней. Однако пока ничего не запланировано», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

Также Рубио отметил, что личная встреча Путина и Трампа на следующей неделе пока остается под вопросом, передает ТАСС.

«Не знаю, состоится ли она на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить», – сказал шеф американской дипломатии.

Он считает, что решение данного вопроса будет зависеть от того, смогут ли стороны добиться «прогресса» и «сблизить позиции». Без этого, как заявил Рубио, вряд ли «можно проводить встречу на уровне лидеров», поскольку «никакого толка» от нее не будет.

Рубио добавил, что пока не может сообщить, сколько времени понадобится на достижение прогресса по данному вопросу.



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел уже пятую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.