Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

Когда в заезженных фразах исторической литературы советского периода (да и сейчас встречается) постоянно упоминается технологическая отсталость России в Крымскую войну как причина проигрыша войны, это объяснение кажется уже чем-то обычным и привычным. Ну да, нарезные ружья у противника, пароходы, и масса литературы на эту тему...

Но вот когда изучаешь отдельно от этого контекста историю технических достижений, внезапно обнаруживаются подлодка Шильдера, мины Якоби, литихский штуцер в русской армии задолго до Крымской войны. Применение сухопутных мин на Кавказе, строительство Мариинской транспортной системы, появление массы промышленных предприятий в Новороссии, пароходов на Волге и Днепре, а главное – темпы прироста населения, которые и не снились в период СССР.

И поневоле появляется вопрос – а кто, собственно, вкинул эту очевидную клевету про отсталость? Отсталость от Англии, которая к тому времени владела почти половиной планеты? Ну, допустим. А от кого ещё? Внезапно по тем же нарезным ружьям: полностью ими был оснащен только английский экспедиционный корпус, а подавляющее большинство армий, например, турецкая и французская, использовали обычные гладкоствольные ружья. В то время как наши нарезные винтовки и штуцера были разбросаны по всей армии, 90% личного состава которой, напомню, находились на других ТВД и были готовы отразить вторжение с других направлений. Что и повлияло в том числе на выбор нейтралитета со стороны многих других стран, хотя их активно тянули в состав коалиции.

Между тем, мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. Отдали свежезанятый Карс, ну и согласились на ограничение по флоту в Чёрном море. При том, что коалиция нас превосходила примерно втрое. Хотя по логике обвинителей, необходимо было сокрушить ее, и никакой иной вариант «нещитовый».

Собственно, главное, к чему я веду – необходимо проводить тщательную, бережную работу по очищению нашей истории от фальсификации и тенденциозности. Разумеется, не впадая в крайности типа родины слонов, но там, где были достижения, можно смело ими гордиться, а не зачернять их в угоду какой-либо идеологии, которой мешают достижения иной исторической эпохи.

Индустриализация эпохи Николая Первого незаслуженно забыта и вымарана из школьных учебников. Хотя в ту эпоху это были блестящие достижения, как и космические достижения наших учёных и инженеров век спустя. А пенять на то, что, мол, машины тогда привозили из Англии… Ну, так и век спустя итальянцы строили для нас крейсеры и эсминцы, а в Японии мы покупали станки обходными путями, чтоб получить бесшумность хода для подводных лодок. И если попрекать первых зарубежными покупками, то тогда надо попрекать и вторых.

А сейчас получается, как в популярном советском анекдоте, только наизнанку:

Бежали два спортсмена, американский и советский. Американец победил.

В газете «Правда»:

Советский атлет в ходе напряжённой борьбы занял почетное второе место. Американец пришёл предпоследним...

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