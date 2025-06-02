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    На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214
    2 июня 2025, 16:06 Мнение

    На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.

    Алексей Васильев Алексей Васильев

    политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»

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    Выводы после вчерашнего удара.

    Кроме необходимости оснащения тактической авиации массовыми крылатыми ракетами,  стоит проанализировать перспективы стратегической авиации. Ведь Ту-95 и Ту-22, уже не производят, а Ту -160 хорошо если одну штуку за год делают.

    При этом у нас уже много лет идёт засекреченная программа ПАК ДА, которая по мнению многочисленных западных источников предполагает дозвуковой стелс, концептуально похожий на американский В-2.  Летающее крыло с максимально сниженной заметностью. Судя по срокам разработки, она является очень сложной, и вполне вероятно западные источники близки к истине.

    Но при всем при этом, опыт СВО очевидно должен внести огромные корректировки в концепцию перспективного бомбардировщика. Начать хотя бы с того, что бомбардировщик прежнего вида уже практически не имеет смысла, причём довольно давно. Просто сейчас это стало более чем очевидно. Лететь над территорией противника, маломаневренной машиной, даже с минимальным ЭПР,  с огромной долей вероятности означает потерю машины. То есть эпоха свободно падающих бомб уже точно ушла в прошлое. А если надо бомбить условных папуасов, то для этого можно использовать тактические машины, или даже просто транспортные самолёты..

    То есть на данный момент, у стратегов осталась функция исключительно ракетоносцев. Причём, если небольшие КР могут носить обычные тактические самолёты, то для стратегов остаются оправданными тяжёлые дальнобойные крылатые ракеты, наподобие Х-101, с системами преодоления ПВО, постановщиками помех на борту, с точным наведением, помехоустойчивостью, способностью долго храниться и в основном для очень дорогих целей, либо под СБЧ. Второй вариант оснащения, аэробаллистические ракеты, с большой дальностью, наподобие кинжала, и третий вариант, для применения крылатых ракет с очень большой БЧ, для уничтожения особо крепких целей. Условно говоря, против мостов и бункеров, с БЧ под 1,5-2 тонны. И воздушное базирование позволяет подбирать гибкость маневра для точки запуска, выступить в качестве первой ступени для увеличения дальности, дать возможность сконцентрировать по нужной цели в нужное время для прорыва ПВО.

    Но тогда возникает вопрос, раз почти во всех вариантах применения самому самолёту нет необходимости преодолевать вражеское ПВО, и его роль сводится лишь к воздушной платформе для запуска, то зачем ему такие дорогие навороты со стелсом, летающим крылом, уникальной дорогой конструкцией?

    То есть, если выкинуть излишние требования, внезапно оказывается что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии, это Ту-214 и МС-21. Второй вариант во многом хорош, но если мы хотим рассчитывать на хотя бы какой то экспортный потенциал, то лучше его не милитаризировать. В то же время, на основе Ту-214 можно сделать ракетоносец, самолёт ДРЛО, самолёт для противолодочной обороны, самолёт разведчик, танкер, грузопассажирский почтовик для повседневной эксплуатации. И получается можно загрузить производство, иметь возможность выпускать несколько десятков бортов в год, иметь значительную унификацию между разными по задачам самолётами в армии и спецслужбах, и бонусом – возможность при необходимости рассредоточиваться и на гражданских аэропортах. Что в особый период будет крайне важно для выживания воздушной части триады.

    При этом создать новый ракетоносец на базе Ту-214 несоизмеримо проще, чем создавать его с нуля. По крайней мере планер переделывать по минимуму, если обойтись наружной подвеской ракет, ну или чуть заморочится с организацией бомболюков и КР внутри. Плюс спецсвязь, управление, и тд, но это не множество НИОКРов на новые элементы конструкции.

    Если же есть скепсис на этот счёт, то напомню что Ту-95 МС вообще то происходит родом от противолодочного Ту -142, а тот от раннего Ту-95, версия которого с широким фюзеляжем была пассажирским Ту-114.

    А Ту-95й, это Ту-85й с ТВД, Ту-85, это увеличенный Ту-4, то бишь метрическая советская версия Б-29.

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