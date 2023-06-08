«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

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8 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

Сергей Бобылев/ТАСС
Россия может принять участие в создании не только турецкого газового хаба, но теперь еще и иранского газового хаба. Однако помощь России в выходе иранского газа на мировой рынок с экономической точки зрения выглядит странно. Иран – второй крупнейший обладатель газовых запасов в мире после России, и иранский газ – прямой конкурент российскому. Однако в мире есть примеры успешных объединений главных соперников ради одной цели.  Подробности...
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Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Безответственные «друзья Украины» подставляют Польшу и Прибалтику

Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину Ye Pingfan/Global Look Press
На Западе продолжается обсуждение вариантов ввода войск на Украину в случае поражения ВСУ. На этот раз о вероятности такого сценария заговорил экс-генсек НАТО и партнер офиса Зеленского Андерс Фог Расмуссен. О каких странах может идти речь и какова вероятность того, что они действительно введут войска на Украину?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...

«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя. Подробности...

Каким будет новое Новое время

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство. Подробности...
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Маск и Карлсон меняют мир

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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    «Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

    Алексей Васильев
    политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
    8 июня 2023, 15:02

    Ну вот теперь точно можно сказать – началось.

    Если кратко, то ночью боевые действия пошли всерьез, наш козырь – авиация: летает, как конвейер, передние порядки держатся. ВСУ давят, но подвижек у них особых нет.

    На данный момент еще не пошли в бой основные резервы ВСУ, но уже в атаке несколько бригад из неприкосновенного запаса. Вдруг оказалось, что если русские войска не отходят или их там не полторы калеки на километр фронта, то вся доблесть и успешность ВСУ куда-то деваются.

    Так что за полгода после мобилизации армия нарастила свое умение, оснащение, и значит, время пошло на пользу. Это из плюсов.

    Поражение ЗРК ПВО «Ирис-Т» на небольшом удалении от линии фронта говорит о том, что у ВСУ реально подходят к концу запасы ЗРК «Бук». Они-то и предназначены прикрывать наступление, и до этого ВСУ старались импортные новейшие ЗРК держать в глубине территории. А вывод РЛС-комплекса означает, что у всей батареи из нескольких пусковых резко снижается эффективность.

    Применение роя дронов не задалось, насыщение позиций окопным РЭБ нивелировало данную угрозу. Удары вглубь территории России тоже были отбиты, поэтому из ожидаемых пунктов в начале наступления сработал, по сути, только информационно-психологический, с атакой на Белгород – ради раздувания паники. И то результаты так себе, серединка на половинку.

    Каховскую дамбу ожидаемо разрушили, и, учитывая, что «Ирис» был как раз на Херсонском направлении, возможно, что-то и задумывалось. Но учитывая, насколько для ВСУ стало сложно продавить даже передний край, то думаю, маловероятно, что они решатся на что-то со стороны Херсона. Тем более уровень воды начал снижаться, и после ухода воды там точно недели две-три можно не опасаться боевых действий. Наступать же со стороны водохранилища, в котором упал уровень воды, вообще бессмысленно, береговой урез представляет из себя такую жижу, в которой завязнет любая техника.

    Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

    Таким образом, можно констатировать, что для ВСУ заканчиваются варианты, новинки вооружений не сработали, численного перевеса нет, легкой прогулки и передислокаций не случилось, каких-то особых достижений, соответственно, тоже нет. И первые дни успешного отражения атаки здорово поднимают дух наших солдат и очень деморалят бойцов ВСУ.

    Причем схожая ситуация была летом, когда ВСУ безуспешно пытались прорвать фронты на Херсонском направлении, но несколько месяцев ничего не получалось. Пока из-за угрозы повреждения дамбы и нехватки личного состава для надежного удержания Херсона они не были вынуждены сами отойти на левый берег. Собственно прорыва укрепленного фронта у ВСУ ни разу не было (в Харькове была слишком жидкая линия обороны с огромной нехваткой личного состава).

    Так что ждем развития ситуации. ВСУ, напомню, пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей атакующей группировки. Ну и первые результаты говорят, что даже в самом лучшем для ВСУ варианте максимум они могут занять какой-нибудь прифронтовой городок, продвинуться на 20–40 км. И это без учета, что у нас тоже есть резервы, и они еще нетронуты. И по мере выбивания ПВО наша авиация сможет работать по всей территории Украины.

    Поэтому – кто напрямую не связан с боевыми действиями, тем лучше ограничиться итоговыми новостями и не переходить в режим слежения за боевыми действиями 24/7. Психика вам скажет спасибо за бережное отношение к эмоциям и их контролю.

    И держим кулаки за наших бойцов, кто принял на себя этот удар и добывает для нас всех победу. Старайтесь поддержать тех, кто там, на передке, всеми возможными способами. Это самое правильное для всех нас.

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