«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Ну вот теперь точно можно сказать – началось.

Если кратко, то ночью боевые действия пошли всерьез, наш козырь – авиация: летает, как конвейер, передние порядки держатся. ВСУ давят, но подвижек у них особых нет.

На данный момент еще не пошли в бой основные резервы ВСУ, но уже в атаке несколько бригад из неприкосновенного запаса. Вдруг оказалось, что если русские войска не отходят или их там не полторы калеки на километр фронта, то вся доблесть и успешность ВСУ куда-то деваются.

Так что за полгода после мобилизации армия нарастила свое умение, оснащение, и значит, время пошло на пользу. Это из плюсов.

Поражение ЗРК ПВО «Ирис-Т» на небольшом удалении от линии фронта говорит о том, что у ВСУ реально подходят к концу запасы ЗРК «Бук». Они-то и предназначены прикрывать наступление, и до этого ВСУ старались импортные новейшие ЗРК держать в глубине территории. А вывод РЛС-комплекса означает, что у всей батареи из нескольких пусковых резко снижается эффективность.

Применение роя дронов не задалось, насыщение позиций окопным РЭБ нивелировало данную угрозу. Удары вглубь территории России тоже были отбиты, поэтому из ожидаемых пунктов в начале наступления сработал, по сути, только информационно-психологический, с атакой на Белгород – ради раздувания паники. И то результаты так себе, серединка на половинку.

Каховскую дамбу ожидаемо разрушили, и, учитывая, что «Ирис» был как раз на Херсонском направлении, возможно, что-то и задумывалось. Но учитывая, насколько для ВСУ стало сложно продавить даже передний край, то думаю, маловероятно, что они решатся на что-то со стороны Херсона. Тем более уровень воды начал снижаться, и после ухода воды там точно недели две-три можно не опасаться боевых действий. Наступать же со стороны водохранилища, в котором упал уровень воды, вообще бессмысленно, береговой урез представляет из себя такую жижу, в которой завязнет любая техника.

Таким образом, можно констатировать, что для ВСУ заканчиваются варианты, новинки вооружений не сработали, численного перевеса нет, легкой прогулки и передислокаций не случилось, каких-то особых достижений, соответственно, тоже нет. И первые дни успешного отражения атаки здорово поднимают дух наших солдат и очень деморалят бойцов ВСУ.

Причем схожая ситуация была летом, когда ВСУ безуспешно пытались прорвать фронты на Херсонском направлении, но несколько месяцев ничего не получалось. Пока из-за угрозы повреждения дамбы и нехватки личного состава для надежного удержания Херсона они не были вынуждены сами отойти на левый берег. Собственно прорыва укрепленного фронта у ВСУ ни разу не было (в Харькове была слишком жидкая линия обороны с огромной нехваткой личного состава).

Так что ждем развития ситуации. ВСУ, напомню, пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей атакующей группировки. Ну и первые результаты говорят, что даже в самом лучшем для ВСУ варианте максимум они могут занять какой-нибудь прифронтовой городок, продвинуться на 20–40 км. И это без учета, что у нас тоже есть резервы, и они еще нетронуты. И по мере выбивания ПВО наша авиация сможет работать по всей территории Украины.

Поэтому – кто напрямую не связан с боевыми действиями, тем лучше ограничиться итоговыми новостями и не переходить в режим слежения за боевыми действиями 24/7. Психика вам скажет спасибо за бережное отношение к эмоциям и их контролю.

И держим кулаки за наших бойцов, кто принял на себя этот удар и добывает для нас всех победу. Старайтесь поддержать тех, кто там, на передке, всеми возможными способами. Это самое правильное для всех нас.

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