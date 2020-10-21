СМИ: Обезглавивший учителя под Парижем после убийства выложил обращение на русском

Подозреваемый в убийстве французского учителя Абдуллах Анзоров после совершения преступления записал аудиообращение на плохом русском языке и опубликовал фото погибшего, передает агентство France-Presse со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По данным СМИ, молодой человек после убийства выложил в интернет фотографию тела учителя и аудиосообщение, где заявил на русском языке, что на «отомстил за пророка». Отмечается, что по-русски он говорил плохо, передает «360».

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».