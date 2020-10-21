Госдума одобрила проект о повышении НДФЛ для богатых

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.

«Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ – один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается», – приводит РИА «Новости» слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По оценке кабмина, дополнительные поступления НДФЛ в результате повышения составят 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд – в 2022 году, 68,5 млрд – в 2023 году.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению, которое запланировано на 10 ноября, уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. В частности, он планирует рассмотреть вопрос о сохранении ставки 13% при налогообложении страховых выплат, в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда, а также доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.

Комитет также обсудит возможность сохранения единых принципов налогообложения доходов от долевого участия вне зависимости от их получателей. Дополнительно он намерен обсудить порядок налогообложения процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России, для налоговых резидентов России и физлиц, не являющихся налоговыми резидентами России.

В свою очередь Минфин России предложил не распространять повышенную ставку НДФЛ в 15% на доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты, говорится на сайте министерства, передает ТАСС.

«Перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, уточнен по итогам обсуждения с парламентом и регионами. Основной принцип законопроекта – применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховым выплатам», – отмечает Минфин.

В министерстве считают обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат. «В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости», - подчеркивают в ведомстве.

В июне президент Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. «Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», – отметил глава государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Чтобы деньги расходовались целевым образом, Путин поручил создать особый механизм контроля с участием общественных и благотворительных организаций.