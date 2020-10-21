Оператор «Северного потока – 2» прокомментировал новые санкции США

Расширение американских санкций против «Северного потока – 2» затронет свыше 120 компаний из нескольких европейских стран, сообщил оператор газопровода Nord Stream 2.

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток – 2», оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», – цитирует сообщение компании ТАСС.

В Nord Stream 2 подчеркнули, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам Европы и повышению энергетической надежности Евросоюза. Также там пока не стали оценивать возможные последствия для участников проекта после расширения американских санкций.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».