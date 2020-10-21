В Саратовской области для тушения лесов закупили технику на 75 млн рублей

Технику и оборудование, в том числе бульдозеры и моторные лодки, закупили в рамках национального проекта «Экология» для тушения пожаров в лесах Саратовской области. Всего в 2020 году на закупку было направлено более 75 млн рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

«В этом году мы закупили технику на общую сумму 75,2 млн рублей для тушения лесов. Средства были выделены в рамках национального проекта «Экология», – передает слова Доронина ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что всего было закуплено 236 единиц техники и различного оборудования. «Например, мы закупили бульдозер для опашки лесов, моторные лодки для тушения огня на островах и другое», – добавил министр.

Он отметил, что пожароопасный сезон в области проходит напряженно – в начале лета наблюдалось большое количество осадков, было много зелени. «Сентябрь и октябрь оказались теплыми и сухими, высохшая зелень легко возгорается. Поэтому новое оборудование стало для нас большим подспорьем», – сказал Доронин.

Работа над нацпроектом «Экология» ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.