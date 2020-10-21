В перестрелке в ночном клубе Техаса убили трех человек

В американском городе Хьюстон в штате Техас в ночном клубе устроили стрельбу, погибли три человека, сообщают местные СМИ.

Стрельба произошла в ночь на среду, в клубе находилось около 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Полиция сообщила, что причиной происшествия мог стать конфликт между двумя мужчинами. В результате стрельбы погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии.

Правоохранители ведут розыск подозреваемых и устанавливают, было ли у заведения разрешение на работу в условиях ограничений по коронавирусу.

В октябре жителя штата Мэриленда арестовали за стрельбу в двух сторонников президента США Дональда Трампа, которые посигналили ему из машины.